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كارتيرون يقرر عودة القاطرة البشرية إلى الزمالك

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة ناديه بقطع إعارة لاعبه وعودته في الموسم الجديد.

وأبلغ المدير الفني، الإدارة البيضاء بضرورة إستعادة خدمات رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري بالموسم الحالي.

وأوضح المدير الفني، بأن عودة سيسيه مرة أخرى ستساعد الفريق في النهوض من الناحية الهجومية، في ظل العجز الواضح داخل صفوف الفريق.

وفشل الزمالك في تعويض رحيل مصطفى محمد إلى جالاطا سراي التركي، بالانتقالات الشتوية الماضية، وهو ما وضع الفريق في موقف صعب.

وكان الزمالك سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام بيراميدز سبورت، بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري العام.

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