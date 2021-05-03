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رسميا.. نجم الأهلي يغيب عن مباراة الاتحاد السكندري للإيقاف

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تأكد غياب الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الاتحاد السكندري بسبب الإيقاف.

 

وحصل والتر بواليا  على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي اليوم أمام غزل المحلة بعدما حل بديلا لزميله عمرو السولية.

 

ولن يتمكن والتر بواليا من المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام الاتحاد السكندري والمقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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