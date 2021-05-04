يسرا المسعودي لـ"الفجر الفني": تجربتي في "القاهرة كابول" مغامرة.. والعمل مع طارق لطفي عظمة (حوار)

*توقعت نجاح "القاهرة كابول" لوجود مخرج عظيم مثل حسام علي.



*توليفة الكاتب عبد الرحيم كمال جميلة جدا.



*حرصت على تقديم مشهد الخيانة فى "القاهرة كابول" بطريقة مختلفة وجديدة.



*مسلسل "ولاد ناس" يوضح رسالة مهمة إلى الجمهور.



*تمنيت العمل مع النجمة هالة فاخر، وربنا حققلي ذلك فى مسلسل "كله بالحب".



_فى البداية .. حدثينا عن بداياتك فى مجال التمثيل ؟

_كيف جاء ترشيحك للدور فى "القاهرة كابول"؟



_كيف تري تجربتك في "القاهرة كابول"؟



_قدمتي شخصية زوجة الخليفة.. كيف استعددتي للدور ؟



_جسدتي مشهد الخيانة بطريقة خفيفة ..كيف كانت كواليسه؟







_هل توقعتي ردود أفعال الجمهور على دورك بهذه الطريقة ؟

ردود أفعال الناس عن شخصية حليمة أسعدتني ولم أتوقع أن الدور ينجح بهذه الطريقة، خاصة أن مساحة الدور ليست كبيرة، ولكن الحمد لله لاقت ردود أفعال إيجابية كثيرة من قبل الجمهور.



_ما أبرز التعليقات التى لفتت انتباهك على شخصيتك ؟

كانت من أبرز التعليقات أن والدتي أخبرتني أنها شعرت أنني أحب النجم طارق لطفي حقيقي، وذلك من صدق مشاعر حليمة تجاه الخليفة، وهناك بعض التعليقات التى أسعدتني وهى أنني أتكلم بعيوني، بالإضافة إلى الافيهات الكوميديا على السوشيال ميديا مثل "الخليفة بيبقي كيوت مع حليمة".





_كيف تري التعاون مع النجم طارق لطفي؟

طارق لطفي فى حد ذاته عظمة بمعني الكلمة، فهو شخص مميز على المستوي الشخصي والمستوي الفني، فكانت كواليس العمل معه خفيفة ومميزة وشعرت بكيماء بيننا فى المشاهد، كما إنه شخص متواضع ويعطيك طاقة والتمثيل معه مغامرة.





ماذا عن تجربتك فى مسلسلي "ولاد ناس"، "كله بالحب"؟

تجربة مسلسل ولاد ناس، مميزة جدا ومهمة فأنا أقدم دور مشرفة اجتماعية، وهذا العمل يوصل رسالة مهمة للجمهور وهى كيفية تعامل أولياء الأمور مع أبنائهم، وأقدم فى مسلسل "كله بالحب"، فتاة روشة واستايل ويطغي عليها طابع الكوميديا، وأنا سعدت بهذا العمل، لأني تمنيت العمل مع هالة فاخر ربنا حققلي ذلك.





فى نهاية حديثنا.. ما الدور الذي تتمني أن تقدميه خلال الفترة المقبلة؟

أتمني تقديم أدوار أكشن، ورومانسية، أدوار بها استعراض ورقص.





رغم صغر مساحتها فى مسلسل "القاهرة كابول"، إلا أنها استطاعت أن تخطف الأنظار بمشهد كشف خيانة الخليفة لها، الذى قدم دوره الفنان طارق لطفى، كما إنها تشارك فى أكثر من عمل فني فى الماراثون الرمضاني الحالي، وهما مسلسلي "كله بالحب"، "ولاد ناس".حرص "الفجر الفني" على إجراء حوار خاص مع الفنانة التونسية يسرا مسعودي، لتكشف لنا تجربتها فى "القاهرة كابول"، تعاونها مع النجم طارق لطفي، أبرز التعليقات التى لفتت انتباهه على مشهد خيانة الخليفة، وتجربتها فى كلا من مسلسل "كله بالحب، ولاد ناس".وإليك نص الحوار..بداياتي كانت من المسرح، بدأت أقدم مسرحيات وأنا صغيرة ثم بعد ذلك بدأت في التليفزيون التونسي عام 2009، دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2013 وتخرجت عام 2016.ترشيحي لشخصية "حليمة"، فى مسلسل "القاهرة كابول"، جاء عن طريق المخرج حسام علي، وكان ليا الشرف بالعمل معه لأني أحبه وأحب أعماله الفنية، وتوقعت نجاح المسلسل لوجوده هو والكاتب عبد الرحيم كمال.تجربتي في المسلسل عظيمة جدا لأنها توليفة جميلة من الكاتب عبد الرحيم كمال، وأنا كنت أتمني أن أقدم شخصية من شخصيات هذا الكاتب.ذاكرت شخصية "حليمة" من خلال الرجوع للتواريخ وقرأت الكتب عن النساء فى حياة الخليفة، وتعايشت مع الشخصية وكأنها شخصيتي فى الحقيقة، واشتغلت على العين، لأن العين مهمة جدا لتوضيح الوجع، رغم إنها تخفيه بالابتسامة.حرصت على تقديم المشهد بطريقة مختلفة وجديدة، وفضلت أن نكسر الصورة النمطية في تمثيل تلك المشاهد، فلا داعي للبكاء فهي تعلم بالفعل أنه يحب امرأة أخرى لذلك اتفقنا على تقديم المشهد بشكل يطغى عليه الضحك.