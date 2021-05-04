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دينا الشربيني شقيقة أحد أبناء السيوفي في "قصر النيل"

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 01:15 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شهدت الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل قصر النيل عن مفاجأة قوية، وهي أن كاميليا (دينا الشربيني) في الأصل هي شقيقة حسين السيوفي (محمد حاتم) من جهة الأم، وتأكدت كاميليا من الأمر بعدما أخبرها خالد نوح (أحمد مجدي) أنه اكتشف اسم والدة حسين، وهو صفية، لتنقلب خطط كاميليا رأسًا على عقب.

وبعد أن تم فك الحصار من على كاميليا بعد انتحار الطبيب المسؤول عن استبدال جثّه منصور السيوفي (صبري فواز) وتوجهت كاميليا إلى منير (عمرو السعيد) لتطلب منه المساعدة في الوصول إلى الكنز الذهبي المدفون في أرض الفيوم، وفي الوقت نفسه تفاجأت عندما صرّح لها خالد نوح بمشاعره تجاهها، ولكنها ظلت مشتتة لا يمكنها نفي أو إثبات أي مشاعر متبادلة تجاهه.

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

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قصر النيل دينا الشربيني

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