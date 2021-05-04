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بحضور نيفين القباج.. "تضامن النواب" تناقش موازنة الحماية الاجتماعية اليوم
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:29 ص
دينا عبد الستار
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تعقد لجنة التضامن والاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 2022، فيما يخص وزارة التضامن ( قطاع الحماية الاجتماعية – مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات)، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتناقش اللجنة في اجتماعها، غدًا الأربعاء، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة فيما يخص المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بينما تناقش اللجنة في اجتماعها، بعد غدٍ الخميس، موازنة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن المُقرر، أن تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها، وذلك لإعداد تقرير بشأنها وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
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