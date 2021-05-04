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استمرار غلق الشواطئ العامة والمنتزهات بالبحر الأحمر (فيديو وصور)

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 06:54 ص
صورة للشاطئ
صورة للشاطئ
محمد طه
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استمرت محافظة البحر الأحمر في غلق الشواطئ العامة والمنتزهات، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء لمنع التجمعات تزامنًا مع احتفالات شم النسيم منعا لانتشار فيروس كورونا المستجدة.


وقدمت بوابة الفجر الإخبارية، منذ قليل بثا مباشرًا من الشاطئ العام بمدينة الغردقة الذي يعد أكبر الشواطئ العامة بالبحر الأحمر.

وشهدت شواطئ مدينة الغردقة حالة من الانضباط والالتزام لتنفيذ قرارات الغلق التي أصدرتها محافظة البحر الأحمر للشواطئ والمتنزهات العامة، لمنع تجمعات المواطنين لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

كما شهد الشاطيء العام بوسط المدينة إغلاقًا تامًا مع انتشار الأكمنة الأمنية وحث المواطنين على عدم التجمع حرصًا على سلامتهم، حيث خلا الشاطيء من المواطنين.

إلى ذلك، أعلنت محافظة البحر الأحمر، غلق بعض المتنزهات العامة والشواطئ ومنها النادي الاجتماعي والشاطئ العام شاطئ 4، وذلك بتوجيهات من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفي إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
من جانبه؛ قال أشرف فؤاد مدير النادي الاجتماعي بالغردقة، إنه سيتم غلق النادي الإجتماعي يومي الاثنين والخميس الموافقين 3مايو و6 مايو، ضمن الإجراءات الإحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك طبقًا لما ورد من تعليمات وقرارات لمحافظة البحر الأحمر.
 
وأضاف مدير النادي الاجتماعي، أنه لن يتم السماح لدخول النادي خلال ذلك اليومين وحتى للأعضاء وغيرهم، مشيرًا إلى أنه هناك تعليمات مشددة بمنع فتح البوابات أو الشواطئ أمام الجمهور في تلك الفترة.
 
يذكر أن النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة يقع على شاطئ البحر ويستقبل آلاف المواطنين في الاحتفال بالأعياد والإجازات.

وتواصل أجهزة مدن محافظة البحر الأحمر تطبيق الضبطية القضائية على الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتنظيم حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية ومتابعة التزامها بتطبيق تلك الإجراءات وتحرير محاضر فورية للمخالفين.
استمرار غلق الشواطئ العامة والمنتزهات بالبحر الأحمر (فيديو وصور)
استمرار غلق الشواطئ العامة والمنتزهات بالبحر الأحمر (فيديو وصور)
استمرار غلق الشواطئ العامة والمنتزهات بالبحر الأحمر (فيديو وصور)
استمرار غلق الشواطئ العامة والمنتزهات بالبحر الأحمر (فيديو وصور)
استمرار غلق الشواطئ العامة والمنتزهات بالبحر الأحمر (فيديو وصور)
استمرار غلق الشواطئ العامة والمنتزهات بالبحر الأحمر (فيديو وصور)

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