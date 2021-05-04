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بعد إثارته في مسلسل لعبة نيوتن.. تعليق ناري من "الهلالي" على الطلاق الشفهي

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:32 ص
سعد الدين الهلالي
سعد الدين الهلالي
شيماء حسن
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علق سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على قضية الطلاق الشفهي الذي وقع بين الفنانة منى زكي والفنان محمد ممدوح في مسلسل "لعبة نيوتن" والذي أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وقال "الهلالي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، الاثنين إن القانون المصري حسمها بأن الطلاق الشفهي لا يقع طالما أن هناك مستند زواج شرعي ورسمي، ولكن بالفتاوى هناك اختلافات واجتهادات من البعض حول جواز وقوعه وعدم جوازه.

وأضاف: "هذا الطلاق عبر رسالة الواتس آب وفقًا للقانون المصري لا يعتبر هذا طلاقا وهذا كلام فارغ، ولكن هناك بعض الشيوخ التي تحاول أن ترى وقوع الطلاق الشفهي ليكون مخرجا لزواج المرأة مرة أخرى ويجعلونه صحيحا، ولذلك لابد من توعية الشعب من أجل التنبه لهذه المسألة".

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