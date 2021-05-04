"التعليم العالي": شهادات الجامعات الوهمية غير صالحة للتعيين

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الطالب وولي الأمر قد يقعان ضحية لخديعة لبعض الكليات أو الجامعات الوهمية، مشيرًا إلى أن الشهادات من هذه الكيانات الوهمية غير صالحة للتعيين في الحكومة أو القطاع الخاص.





وتابع "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الاثنين، أن قوائم المعاهد والكليات المعتمدة سواء خاصة أو الأهلية او الأجنبية متواجد على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، وعلى الطالب أن يطلع على هذه القوائم قبل التقديم في أي كليات.



