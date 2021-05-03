الأهلي يتجرع مرارة الهزيمة الثانية في الدوري على يد غزل المحلة بهدف نظيف

خسر الأهلي على يد مضيفه غزل المحلة بهدف دون رد في المباراة التي جرت مساء اليوم الاثنين على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدين فريق غزل المحلة بهذا الفوز للاعبه أشرف سيد في الدقيقة 35 بتصويبة صاروخية سكنت شباك الحارس محمد الشناوي.

بداية اللقاء كانت من جانب أصحاب الأرض حيث مرر هاني عادل كرة عرضية من الناحية اليمنى ليقابلها عبده يحيى بضربة رأسية وتمر أعلى عارضة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

ورد الأهلي على فرصة يحيى حيث مرر محمد أفشة الكرة لحسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليسددها الشحات قوية ويتصدى لها عمرو يحيى ببراعة ويُبعد الكرة عن مرماه في محاولة هجومية أولى لأصحاب القميص الأحمر.

ونفذ فتحي مبروك الظهير الأيسر لغزل المحلة ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى ليتدخل عمرو السولية ويحولها إلى ركلة ركنية، ليحصل أليو ديانج بعدها على ركلة حرة مباشرة نفذها أفشة داخل منطقة جزاء المحلة ويبعدها دفاع الفلاحين ويُفسد خطورة الكرة.

وأخطأ أحمد بيكهام على حدود منطقة جزاء الأهلي لتصل الكرة إلى أشرف سيد الذي سددها قوية لكنها ذهبت في أحضان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وفي الدقيقة 15 تسلم حسين الشحات الكرة داخل منطقة جزاء غزل المحلة بعدما أخطأ فتحي مبروك الظهير الأيسر في تقديرها ليسددها الشحات قوية لكن عمرو شعبان حارس مرمى أصحاب الأرض تصدى للكرة ببراعة وأوقف خطورتها.

وسدد أحمد رمضان بيكهام كرة أخرى في الدقيقة 18 لكنها وصلت سهلة إلى يد عمرو شعبان حارس مرمى فريق غزل المحلة في محاولة أهلاوية أخرى لفك صمود الفلاحين.

ووصلت الكرة إلى حسين الشحات مرة أخرى في منطقة جزاء فريق غزل المحلة ليسدد لاعب الأهلي كرة قوية لكن أحمد عيد مدافع أصحاب الأرض ويُنقذ فريقه من كرة كانت من الممكن أن تُشكل خطورة على مرمى فريقه.

واضطر هاني عادل الظهير الأيمن لفريق غزل المحلة إلى مغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 31 متأثرًا بالإصابة ليحل زميله يحيى حامد بديلا له.

وتسلم محمد شريف الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها لكنها ضلت طريق المرمى وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر من أجل إحراز الهدف الأول.

وحصل عبده يحيى على ضربة حرة غير مباشرة في الدقيقة 35 بعد تدخل من رامي ربيعة ليمررها هشام عادل لزميله أشرف سيد الذي أطلق تصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي حارس الأهلي وتعلن الهدف الأول لغزل المحلة في اللقاء.

بعد الهدف بدأ لاعبو الأهلي في البحث عن هدف التعادل لكن دفاع الفريق المحلاوي زاد ببسالة مع حارسه عمرو يحيى، ليطلب محمد هاني من حكم اللقاء محمد معروف احتساب ركلة جزاء بعد تدخل من أحمد أباظة لكن معروف طالب باستئناف اللعب وينتهي الشوط الأول بتقدم غزل المحلة بهدف دون مقابل.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني أجرى بيتسو موسيماني تغييران بإشراك كلا من وليد سليمان ومحمود وحيد بدلا من طاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام في محاولة من المدرب الجنوب إفريقي لتنشيط فريقه.

وفي الدقيقة 46 حصل محمد شريف على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء بعد تدخل من محمد فتح الله مدافع فريق غزل المحلة الذي منع مهاجم الفريق الأحمر من الوصول إلى الكرة قبل أن يُشكل الخطورة على مرمى عمرو شعبان حارس مرمى أصحاب الأرض، ليُنفذها وليد سليمان أعلى العارضة.

وسدد محمد مجدي أفشة في الدقيقة 52 كرة ضعيفة وصلت سهلة إلى يد عمرو شعبان حارس مرمى فريق غزل المحلة، ليرد يحيى حامد بتسديدة بعيدة عن مرمى محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 60 انطلق هشام عادل من الناحية اليمنى ومرر الكرة داخل منطقة الجزاء لإسلام فؤاد الذي سدد الكرة بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في أول المحاولات الهجومية الحقيقية لفريق غزل المحلة في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 63 أخطأ ياسر إبراهيم في تقديره للكرة لتصل إلى عبده يحيى الذي وصل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ويسددها هشام عادل لكن كرته علت عارضة محمد الشناوي في محاولة خطيرة للفلاحين.

وسدد عبده يحيى كرة باتجاه مرمى الأهلي لكنها سقطت من يد محمد الشناوي لينهض ويبعدها قبل أن تصل لهشام عادل، وتضيع فرصة أخرى لأصحاب الأرض في الدقيقة 64.

ولجأ موسيماني في الدقيقة 65 إلى دكة بدلاء فريقه للمرة الثالثة مقررًا الدفع بوالتر بواليا بدلًا من عمرو السولية في تغيير هجومي بحت للفريق الأحمر بحثًا عن التعادل.

ومع حلول الدقيقة 68 مرر محمود وحيد كرة عرضية أرضية من الناحية اليسرى لكن عمرو شعبان حارس مرمى غزل المحلة تدخل في الوقت المناسب ويُبعد الكرة قبل والتر بواليا الذي الذي اصطدم به ليسقط شعبان على الأرض ويتدخل الجهاز الطبي للمحلة.

وحصل محمد شريف على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 71 نفذها محمد أفشة لمحمد هاني الذي سدده برأسه تجاه المرمى ليخطأ عمرو شعبان وتصل الكرة إلى محمد شريف الذي سدد الكرة أعلى عارضة أصحاب الأرض.

وسدد محمد مجدي أفشة كرة قوية في الدقيقة 73 من على حدود منطقة الجزاء لكن عمرو شعبان حارس مرمى غزل المحلة تألق في التصدي لها وأمسكها قبل أن تُشكل خطورة على مرماه.

ودفع موسيماني برابع تغييراته في الدقيقة 75 بإشراك مروان محسن بدلا من محمد شريف، ومرر محمد هاني عرضية من الناحية اليمنى على رأس أفشة الذي سددها لكن عمرو شعبان حارس غزل المحلة تصدى للكرة وأمسكها دون أن تُشكل خطورة على مرماه.

وقبل نهاية المباراة بـ5 دقائق دفع موسيماني بصلاح محسن بدلا من محمد هاني في تغيير هجومي بحت لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق الأحمر على أمل إدراك التعادل.

وحصل غزل المحلة على ركلة حرة مباشرة نفذها فتحي مبروك باتجاه المرمى لكن محمد الشناوي تصدى لها وحولها إلى ركلة ركنية ويُفسد خطورتها.

وفي الدقيقة 90 أضاع صلاح محسن فرصة هدف التعادل للأهلي بعدما سدد عرضية محمد مجدي أفشة برأسه لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لعمرو شعبان حارس مرمى غزل المحلة.

واحتسب حكم اللقاء محمد معروف 6 دقائق كوقت بدل من الضائع حاول خلالهم الأهلي إدراك التعادل في الوقت الذي أنقذ فيه أفشة فريقه من استقبال الهدف الثاني بعدما أبعد الكرة من على مرمى فريقه، لتنتهي المباراة بفوز غزل المحلة وخسارة الأهلي.

وبهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 37 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع فريق غزل المحلة رصيده للنقطة 27 في المركز الثامن.