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محام: الطلاق الشفوي قانونًا لا يقع

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:03 ص
عبدالفتاح نصار
عبدالفتاح نصار
شيماء حسن
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قال عبدالفتاح نصار، المحامي المختص بشؤون الأسرة، في تعليقه قضية الطلاق الشفوي الذي وقع بين الفنانة منى زكي والفنان محمد ممدوح وزواجها من الفنان محمد ممدوح في مسلسل "لعبة نيوتن" والذي أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، قانونًا هذا الطلاق لم يقع وقد تدخل الزوجة تحت بند الزنا والجمع بين زوجين.

وأضاف "نصار" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، اليوم الاثنين: "يجب على الزوجة في حالة الطلاق الشفوي أن ترفع دعوى إثبات طلاق أو ترفع دعوى خلع لان زواجها موثق رسميا لابد أن يكون فيه ما يفيد أنه تم طلاقها رسميا".

وتابع "فكرة الطلاق الشفوي يخضع لأهواء الزوج وعادة لا نصل إلى نتيجة، ولذلك فالعبرة بالمستند الرسمي وفي الحالة التي ظهرت في المسلسل فالزوجة تدخل تحت بند الزنا ويمكن للزوج أن يردها أو يرفع دعوى زنا عليها أو الجمع بين زوجين".

وأشار إلى أن رسائل الواتساب أو غيرها هو أحد الأدلة التي تستند عليها الزوجة لإثبات أن زوجها قام بتطليقها، ولكن لا يعتد بها قانونًا بدون دعوى إثبات الطلاق واستخراج المستند الرسمي، موضحًا أن عدة الزوجة قانونًا تبدأ من تاريخ إثبات الطلاق وليس من وقت إلقاء اليمين سواء 3 أشهر أو بوضع المرأة لحملها إذا كانت حامل.

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