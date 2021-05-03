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أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر بالاعتراض على محمد معروف حكم مباراة الفريق الأحمر أمام غزل المحلة.

وبعد نهاية اللقاء توجه سيد عبد الحفيظ ومحمد الشناوي تجاه حكم اللقاء محمد معروف واعترضوا على بعض القرارات التي قام بها الحكم في اللقاء.

وخسر الأهلي مساء اليوم الاثنين على نظيره غزل المحلة بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت على ستاد الأخير في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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