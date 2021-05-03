أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

قام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر بالاعتراض على محمد معروف حكم مباراة الفريق الأحمر أمام غزل المحلة.





وبعد نهاية اللقاء توجه سيد عبد الحفيظ ومحمد الشناوي تجاه حكم اللقاء محمد معروف واعترضوا على بعض القرارات التي قام بها الحكم في اللقاء.



