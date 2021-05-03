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عاجل - بعد 11 عام.. غزل المحلة يعود للانتصارات أمام الأهلي

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، أن الفوز أمام نظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الإثنين، بهدف دون رد، على أرضية ملعب استاد غزل المحلة.

ويعود آخر انتصار لفريق غزل المحلة أمام الأهلي، قبل 11 عام، في عام 2010، في بطولة الدوري المصري الممتاز، على نفس الملعب.

حينها تمكن فريق غزل المحلة من تحقيق الفوز بهدفين مقابل لاشيء، في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتجمد رصيد الأهلي عند 37 نقطة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما رفع غزل المحلة رصيده إلى 27 نقطة محتلا المركز الثامن.

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