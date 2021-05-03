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عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اتخذ مسؤولو النادي الأهلي قرارا ناريا ضد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد الخسارة في مباراة اليوم أمام نظيره غزل المحلة بهدف دون مقابل.

وقرر مسؤولو النادي الأهلي توقيع عقوبة على لاعبي الفريق الأحمر بعد الخسارة التي مني بها الفريق مساء اليوم وهي الخسارة الثانية هذا الموسم.

وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بإبلاغ اللاعبين بالعقوبة المالية التي تم توقيعها عليهم بعد مباراة اليوم.
وخسر الأهلي مساء اليوم الاثنين على نظيره غزل المحلة بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت على ستاد الأخير في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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اول قرار من الاهلي

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