عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة









اتخذ مسؤولو النادي الأهلي قرارا ناريا ضد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد الخسارة في مباراة اليوم أمام نظيره غزل المحلة بهدف دون مقابل.





وقرر مسؤولو النادي الأهلي توقيع عقوبة على لاعبي الفريق الأحمر بعد الخسارة التي مني بها الفريق مساء اليوم وهي الخسارة الثانية هذا الموسم.





وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بإبلاغ اللاعبين بالعقوبة المالية التي تم توقيعها عليهم بعد مباراة اليوم.