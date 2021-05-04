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"روشتة رمضان".. نصائح مهمة لطعام صحي طوال الشهر الكريم (إنفوجراف)

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:15 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
منى صموئيل
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تقدم "الفجر" في هذا التوقيت من كل عام وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" بشكل يومي على مدار الشهر، تتضمن نصائح هامة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.

تحتوي روشة اليوم من الشهر الكريم على نظام طعام صحي طوال شهر رمضان، كالتالي:
لجعل الأطباق أخف اعتمدي أساليب الطهي الصحية مثل (الشي، والسلق والتحمير) وأضيفي إليها مجموعة كبيرة من الخضروات والأعشاب والتوابل.
"روشتة رمضان".. نصائح مهمة لطعام صحي طوال الشهر الكريم (إنفوجراف)
"روشتة رمضان".. نصائح مهمة لطعام صحي طوال الشهر الكريم (إنفوجراف)

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