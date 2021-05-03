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عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي قرارا هاما تجاه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد الخسارة في مباراة اليوم أمام نظيره غزل المحلة بهدف دون مقابل.

وقرر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح تجديد الثقة في الجهاز  الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني.

ورفض مسؤولو النادي الأهلي إجراء أي تغييرات على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم مؤكدين ثقتهم الكاملة في الجهاز الفني في الفترة المقبلة.

وخسر الأهلي مساء اليوم الاثنين على نظيره غزل المحلة بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت على ستاد الأخير في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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