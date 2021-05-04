إشبيلية يسقط أمام أتلتيك بيلباو ويبتعد عن صراع التتويج بالدوري الإسباني

اقتنص أتلتيك بلباو فوزا مثيرا من ملعب مضيفه إشبيلية بهدف قاتل يوم الاثنين في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخطف إينياكي ويليامز هدف الفوز القاتل لبلباو في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الفوز رصيد بلباو إلى 45 نقطة في المركز التاسع ، بينما توقف رصيد إشبيلية عند 70 نقطة في المركز الرابع.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة ويحل ريال مدريد ثانيا برصيد 74 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة صاحب المركز الثالث، مع بقاء 4 جولات على نهاية المسابقة.