"الصحة": نذهب للمواطنين في العزل المنزلي لتقديم العلاج لهم

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن يوجد فرق للتواصل المجتمعي للتوعية الصحية تجوب الشوارع، موضحا أن هذه الفرق موجودة في الأماكن بها زحام للتوعية بخطورة كورونا، وأتباع الأساليب الوقائية وضرورة الحصول على لقاحات.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "نستمتع إلى أراء المواطنين ونقوم بتوعيتهم لتلقي لقاح كورونا، كما نتواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم بشأن اللقاح بجانب توعيتهم على التغذية السليمة".





وتابع: "لدينا 10 عيادات متنقلة في البحر الأحمر لعلاج الأمراض المزمنة، كما يوجد فرق التواصل المجتمعي في شارع المعز لتوعية المواطنين".



