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نقابة الموسيقيين تنعي المطرب الكبير ماهر العطار

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:18 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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نعى نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ببالغ الحزن والأسى المطرب الكبير ماهر العطار، الذي توفي بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 83 عاما.

ونقل الفنان ماهر العطار للمستشفى منذ أيام، إثر التهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس، بحسب تصريحات سابقة لنجل شقيقه.

وماهر العطار من مواليد 1938، واشتهر بتقديم اللون الشعبي ومن أشهر أغانيه "افرش منديلك"، "قمري أنا"، "ورد الجناين"، وغيرها.

كما قدم عددا من الأفلام أبرزها "بنات بحري"، "حب وحرمان"، "احترسي من الحب"، "أنا وأمي"، "النغم الحزين".

ويتوجه مجلس النقابة بخالص العزاء للفقيد داعين له بالرحمه ولأهله ومحبيه بالصبر والسلوان.

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