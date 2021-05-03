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مسلسل نسل الاغراب الحلقة 21 | تابع احداث وتفاصيل الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل نسل الاغراب.. "غفران" يلجأ للغجر مرة أخرى

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:39 م
مسلسل نسل الاغراب الحلقة 21
مسلسل نسل الاغراب الحلقة 21
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مسلسل نسل الاغراب الحلقة 21 | تابع احداث وتفاصيل الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل نسل الاغراب.. "غفران" يلجأ للغجر مرة أخرى

استكملت أحداث مسلسل نسل الاغراب الحلقة 21، بمعرفة مصطفى "أحمد عبد الله" بعد خروجه من السجن أن ابنته رغدة "ملك أحمد زاهر" تعيش فى منزل خالتها نجاة "فردوس عبد الحميد" وابنها عليّ "دياب"، ليذهب منفعلا إلى هناك ولكنه يجد جليلة تقف أمامه وتعنفه وتهدده وتخبره بأن كلامه يكون مع رجل المنزل وهو علي.
 
مسلسل نسل الاغراب الحلقة 21
وشهد مسلسل نسل الاغراب الحلقة 21، حديث بين سليم "أحمد داش" وأبيه غفران "أمير كرارة" عن جليلة "مى عمر" ويصفها غفران بأنها الله يرحمها، وينصح ابنه بألا يحب فى يوم من الأيام لأن الحب ملعون ويكسر الرجل، فيما يجلس حمزة "أحمد مالك" مع خاله العمدة حسيب "ادوارد"الذى يطلب منه طلب السلم من والده وأن يكف عن الدم والعداوة ولكن حمزة ينفعل ويؤكد أنه مع العداوة والحرب ولابد من الانتقام من عساف. 
 
غفران يطلب مقابلة ابن خالته بكرى زلط "عماد زيادة"، ويعايره بما فعله عساف معه وإعطائه ذهب عيرة، ليرد عليه بكرى ويعايره هو الآخر باختيار زوجته جليلة عساف وطلاقها منه، ويطلب غفران من بكرى ترك أرض عساف هو والغجر والعودة إلى أرضه مرة أخرى حتى يعود عساف ليكون بمفرده، ليخبره بكرى بأن الأرض أصبحت أرضه بعقد من عساف، حيث أنه لم يكتشف حتى الآن أن العقد هو الآخر لا قيمة له.
 
تحاول فاطمة "ريم سامى" الاتصال بحمزة للاطمئنان عليه ومعرفة نيته فى العداوة الجدية مع والده عساف خاصة بعد اختيار والدته جليلة له والاستعداد للزواج منه، ولكنه لا يرد على اتصالها، فيما يذهب "علي" وعساف الى منزل عمه محفوظ "محمد غنيم" يطلي عساف يد رغدة إلى علي وتنتهى الحلقة على ذلك.

مواعيد عرض مسلسل نسل الاغراب
مسلسل نسل الاغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الاغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.
 
مسلسل نسل الاغراب الحلقة 21 | تابع احداث وتفاصيل الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل نسل الاغراب.. "غفران" يلجأ للغجر مرة أخرى

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