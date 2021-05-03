الأهلي يدرس توقيع عقوبة على نجم الفريق

تدرس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، توقيع عقوبة على محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد فيديو "الشيشة" الأخير والذي تسبب في حالة من الغضب داخل الجهاز الفني.

وكان محمد شريف قد نشر فيديو يظهر خلاله جالسًا بجانب صديقه الذي يدخن الشيشة، وهو ما تسبب في تعرض اللاعب للانتقادات بسبب جلوسه برفقة أصدقائه، وهو ما يخالف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قرر توقيع عقوبة على محمد شريف ورفعها لمجلس الإدارة، مع تعنيفه وتحذيره من تكرار التواجد في تلك الأماكن، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية وانتشار فيروس كورونا.

وتابع المصدر، أن سيد عبدالحفيظ حذر شريف من تكرار الواقعة وتوقيع عقوبات أشد في المرة المقبلة، بالإضافة إلى مطالبته بحذف الفيديو وعدم تكرار الواقعة.

وقام محمد شريف بحذف الفيديو، كما ظهر في العزومة التي تواجد بها محمد شريف كل من محمد مجدي أفشة وأيمن أشرف، إلا أن الثنائي لم يظهرا في الفيديو المتداول.