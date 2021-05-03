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ملوك الجدعنة الحلقة 21 | تابع تفاصيل واحداث الحلقة 21 من مسلسل ملوك الجدعنة.. "عواطف حرفوش" تطرد شقيقتها "فاتن" من منزلها | مسلسلات رمضان 2021

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:44 م
ملوك الجدعنة الحلقة 21
ملوك الجدعنة الحلقة 21
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ملوك الجدعنة الحلقة 21 | تابع تفاصيل واحداث الحلقة 21 من مسلسل ملوك الجدعنة.. "عواطف حرفوش" تطرد شقيقتها "فاتن" من منزلها | مسلسلات رمضان 2021

مازالت شخصية فاتن حرفوش التي تقدمها ياسمين رئيس تتعرض للظلم في الحلقة 21 من مسلسل ملوك الجدعنة بعد اتهامها في فضيحة أخلاقية مع سفينة دبرها عنتر البلطجي ووفاة والدها في الحلقة الماضية وفسخ خطبتها من سرية. 

ملوك الجدعنة الحلقة 21
طردت عواطف شقيقتها فاتن من المنزل بعدما زورت بصمة والدها على عقد بيع لأملاكه لها والجور على حق شقيقتها في إرثها بمساعدة زوجها، الذي حاول تلفيق تهمة أخلاقية جديدة لها فاضطرت إلى المغادرة خوفا من إلصاق المزيد من الفضائح لها. 

في حلقة ملوك الجدعنة الجديدة تمكنت حبيبة سفينة من الوصول إليه واستنجدت به، فذهب إليها وهربها من رجال زوجها الذي خطفها منذ عدة حلقات وتحفظ عليها في مكان مجهول، وحاول البحث عن مكان آمن ليتركها فيه دون أن يتعرض لها أحد. 

مازالت نجلاء شقيقة سفينة في المستشفى تعاني من الصدمة العصبية التي حدثت لها بعد اغتصابها من زاهي العتال ووفاة ابنتها حبيبة وأصبحت تعاني نفسيا، ويزورها شقيقها يوميا. 

انضم سرية إلى رجال سليم رجل الأعمال الذي كان يشرف على أعمال زاهي العتال غير المشروعة، ويحاول الإيقاع بين مجدي وسليم بعدما سلمه المخدرات ويبحث عن الألماس الذي أخذه صديقه سفينة بعد مقتل زاهي العتال. 

ملوك الجدعنة الحلقة 21 | تابع تفاصيل واحداث الحلقة 21 من مسلسل ملوك الجدعنة.. "عواطف حرفوش" تطرد شقيقتها "فاتن" من منزلها | مسلسلات رمضان 2021

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