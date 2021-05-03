Advertisements

منظمة الصحة تسجل حول العالم 721 ألف إصابة و11711 وفاة جديدة بكورونا

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنها سجلت 721 ألف إصابة و11711 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في العالم.

 

وأفادت المنظمة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية في العالم، بواقع 721896 حالة، مقابل 870405 في بيانات أمس الأحد.

 

وسجلت 53% من الحالات الجديدة في منطقة جنوب شرق آسيا، التي تدخل ضمنها حسب تصنيف المنظمة الهند، لتأتي بعدها منطقة الأمريكتين الشمالية والجنوبية، وأوروبا في المركز الثالث.

 

وأضافت المنظمة أن العدد العام للإصابات بالفيروس بلغ حتى الآن مستوى 152534452 حالة.

 

وذكرت إحصائية منظمة الصحة العالمية أنها رصدت خلال يوم 11711 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 14661 الأحد، ليصل عدد ضحايا الجائحة في العالم إلى 3198528 شخصا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية كورونا حول العالم كورونا اصابات كورونا

أخبار تهمك

كارتيرون يقرر عودة القاطرة البشرية إلى الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

رسميا.. نجم الأهلي يغيب عن مباراة الاتحاد السكندري للإيقاف

منذ ساعة و 25 دقيقة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح ناري من نيمار قبل قمة باريس والسيتي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة "رافال"

منذ 36 دقيقة

عاجل.. إيقاف نجم باريس سان جيرمان مباراتين قبل مواجهة مانشستر سيتى

منذ أقل من ساعتين

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ ساعة

عاجل - بعد 11 عام.. غزل المحلة يعود للانتصارات أمام الأهلي

منذ ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يدرس توقيع عقوبة على نجم الفريق

منذ 37 دقيقة

صدمة في ريال مدريد قبل موقعة تشيلسي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

البرازيل تسجل 61963 إصابة جديدة بكورونا

البرازيل تتجاوز مستوى 10 ملايين إصابة بكورونا

تسجيل 2734 إصابة و247 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

تسجيل 1877 إصابة و319 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

تسجيل 7407 إصابات و866 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

إيطاليا تسجل 22409 إصابات جديدة بفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

11:34 م

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

11:37 م

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

10:27 م

عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

12:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي