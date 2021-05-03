"محلية قنا" تبدأ حملة لتعقيم المساجد

بدأت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة لتعقيم مساجد مدينة قنا، ضمن حملة تعقيم الوحدة المحلية، للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة.



