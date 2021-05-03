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"محلية قنا" تبدأ حملة لتعقيم المساجد

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:50 م
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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بدأت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة لتعقيم مساجد مدينة قنا، ضمن حملة تعقيم الوحدة المحلية، للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة.

وقال أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، إن الوحدة بدأت بتعقيم مبنى الوحدة المحلية وعقمت مبنى مديرية أمن قنا، مسجد سيدي عمر، ومسجد ناصر، وسيتم تعقيم معظم المنشآت العامة والحيوية بمدينة قنا لاحقًا، تنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بتسخير كافة أجهزة الدولة في مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره والحفاظ على الصحة العامة.

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