هل هناك ارتفاع في أسعار الأكسجين؟ "الصحة" تجيب

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه يوجد في مصر منظومة التتبع الجيني تعمل على رصد سلالات كورونا، موضحا أنه لم يتم رصد أي سلالات جديدة في مصر.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الاثنين: "لدينا زيادة في أعداد المصابين بكورونا، ونسبة الإشغال السريرية لمصابي كورونا تزيد، موضحا أن 47% متوسط نسبة الإشغال في المستشفيات لمصابي كورونا.





وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أن المخزون الاستراتيجي لأنابيب الأوكسجين متوفر لجميع المستشفيات، لافتا إلى أنه يتم متابعة منظومة الأوكسجين يوميا على مستوى المستشفيات، منوها بأن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تابعت توريد عدد من أجهزة لأشعة المقطعية للمستشفيات، مردفا: "نتابع توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات يوميا".





وأوضح أن الكميات التي يتم إنتاجها يوميا من الأوكسجين تتراوح من 350 إلى 400 ألف لتر بجانب وجود سيارات طوارئ على مستوى الأقاليم لتوفر الأوكسحين للمستشفيات.



