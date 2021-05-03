إقامة نهائي السوبر الأوروبي في حضور الجماهير





أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين إقامة نهائي الدوري الأوروبي في جدنانسك البولندية في وقت لاحق من الشهر الجاري في حضور حوالي تسعة آلاف و500 مشجع عقب موافقة السلطات البولندية.





وسمحت السلطات البولندية بحضور 25% من سعة الاستاد خلال نهائي الدوري الأوروبي يوم 26 مايو الجاري مع إلزام المشجعين الأجانب بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد لدى دخولهم البلاد وبالقيود المفروضة أثناء فترة تواجدهم.





وطرحت تذاكر المباراة بدءا من اليوم الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل.



