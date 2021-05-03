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إقامة نهائي السوبر الأوروبي في حضور الجماهير

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين إقامة نهائي الدوري الأوروبي في جدنانسك البولندية في وقت لاحق من الشهر الجاري في حضور حوالي تسعة آلاف و500 مشجع عقب موافقة السلطات البولندية.

وسمحت السلطات البولندية بحضور 25% من سعة الاستاد خلال نهائي الدوري الأوروبي يوم 26 مايو الجاري مع إلزام المشجعين الأجانب بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد لدى دخولهم البلاد وبالقيود المفروضة أثناء فترة تواجدهم.

وطرحت تذاكر المباراة بدءا من اليوم الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل.

وتقام جولة إياب المربع الذهبي يوم الخميس المقبل حيث يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مضيفه روما الإيطالي بعد فوزه الساحق 6 /2 في مباراة الذهاب ويلتقي ارسنال الإنجليزي مع ضيفه فياريال الإسباني سعيا وراء تجاوز تأخره في مباراة الذهاب بهدفين لهدف.

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