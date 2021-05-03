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غضب عارم بسبب احتفالات جماهير إنتر ميلان

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:52 م
بوابة الفجر
وكالات
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قوبل تتويج نادي إنتر ميلان باللقب الذي طال انتظاره في الدوري الإيطالي، باحتفالات كبيرة من الجماهير شهدت انتهاك الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واحتشد حوالي 30 آلف من مشجعي إنتر وسط مدينة ميلانو بعد ضمان الفوز باللقب أمس الأحد، حيث وصفها إنتر بأنها "احتفالات مسؤولة" لكن عمت مشاهد المشجعين الذين لا يرتدون كمامات أو لا يحترمون إجراءات التباعد الإجتماعي في إقليم لومباردي.

وتوج إنتر باللقب التاسع عشر له في الدوري الإيطالي دون عناء وذلك بعد تعادل اتالانتا المنافس الوحيد له، مع ساسولو بهدف لمثله ليتأخر عن إنتر بفارق 13 نقطة قبل أربع جولات من نهاية الموسم.

وتسببت احتجاجات الجماهير في انتقادات لاذعة من عمدة ميلانو جوزيبي سالا ، في الوقت الذي استخدم فيه العديد من المواطنين حساباتهم على شبكة "فيسبوك" للتواصل الإجتماعي للتذمر من السماح لجماهير إنتر بالاحتفال رغم الجائحة في الوقت الذي يضطر فيه أخرون للبقاء في منازلهم.

وشهدت إيطاليا 121 آلف حالة وفاة بسبب كورونا، وكانت خسائر إقليم لومباردي فادحة جراء الجائحة.

وأعرب رئيس إقليم لومباردي اتيليو فونتانا عن أمله في ألا تتسبب احتفالات جماهير إنتر في زيادة عدد حالات الإصابة بالعدوى.

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