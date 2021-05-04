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"الصحة": 900 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 01:03 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك زيادة في أعداد المسجلين في منظومة تلقي لقاح كورونا، مشيرا إلى أن 900 ألف مواطن تلقوا اللقاح حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الإثنين أنهم توفرون مكانًا لائقًا للمواطنين لتلقي لقاح كورونا، كما يرسلون فريقًا طبيًا لكبار السن لتطعيمهم ضد كورونا.

وتابع: "الدولة توفر اللقاح للمواطنين مجانا للمواطنين، وجميع اللقاحات آمنه وفعاله للمواطنين مهما كانت أعمارهم".

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين التسجيل للحصول على اللقاح، متابعا: "لقاحات كورونا تخضع لتحاليل كثيرة للتأكيد عن فاعليتها، ولدينا إمكانيات لتصنيع لقاح كورونا".

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