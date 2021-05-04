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عاجل.. مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة "رافال"
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:00 ص
كريم وزيري
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وقعت مصر وفرنسا عقد توريد عدد 30 طائرة من طراز "رافال"، وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة "داسو أفياسيون" الفرنسية، على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات.
يأتي ذلك في إطار إهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة لجمهورية مصر العربية.
كانت مصر وفرنسا أبرمتا في عام 2015 عقدًا لتوريد 24 طائرة من طراز "رافال" لصالح القوات الجوية المصرية التي تمثل الذراع الطولى لتأمين المصالح القومية المصرية.
جدير بالذكر أن الطائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلًا على امتلاكها منظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، إضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار.
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