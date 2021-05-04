Advertisements

عاجل.. مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة "رافال"

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:00 ص
القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
كريم وزيري
Advertisements
وقعت مصر وفرنسا عقد توريد عدد 30 طائرة من طراز "رافال"، وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة "داسو أفياسيون" الفرنسية، على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات.

يأتي ذلك في إطار إهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة لجمهورية مصر العربية.

كانت مصر وفرنسا أبرمتا في عام 2015 عقدًا لتوريد 24 طائرة من طراز "رافال" لصالح القوات الجوية المصرية التي تمثل الذراع الطولى لتأمين المصالح القومية المصرية.

جدير بالذكر أن الطائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلًا على امتلاكها منظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، إضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر وفرنسا طائرات رافال صفقة رافال

أخبار تهمك

عاجل.. مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة "رافال"

منذ 38 دقيقة

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ ساعة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ ساعة

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يدرس توقيع عقوبة على نجم الفريق

منذ 39 دقيقة

عاجل - بعد 11 عام.. غزل المحلة يعود للانتصارات أمام الأهلي

منذ ساعة

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ ساعة

كارتيرون يقرر عودة القاطرة البشرية إلى الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل- سيد عبد الحفيظ يفتح النار على الحكام.. ويعلن تغريم لاعبيه بعد الخسارة من المحلة

منذ أقل من نصف ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح ناري من نيمار قبل قمة باريس والسيتي

منذ أقل من ساعتين

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 16 ساعة

صدمة في ريال مدريد قبل موقعة تشيلسي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. نجم الأهلي يغيب عن مباراة الاتحاد السكندري للإيقاف

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

صحيفة فرنسية: صفقة أخرى محتملة لشراء مصر 24 طائرة "رافال" هذا العام

خلال "إيديكس 2018".. القوات المسلحة توقع عقود تسليح عالمية

"الإنتاج الحربي" تنتج طائرات ومدرعات ومركبات نقل جنود وصواريخ وأنظمة تسليح على أعلى مستوى من التكنولوجيا

تؤمّن مصالح مصر ورسالة للأعداء.. تفاصيل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية

ما بين 1973 و2020.. عرض لتسليح الجيش المصري وتطوير قدراته (فيديو)

قائد القوات البحرية: إغراق المدمرة "إيلات" كان حدثًا فارقًا في حياة الأمة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

11:34 م

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

11:37 م

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

10:27 م

عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

12:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي