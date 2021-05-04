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"مياه الفيوم" ترد على "السوشيال ميديا": تتقمصون دور البطولة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 01:17 ص
اللواء هشام درة
اللواء هشام درة
ريهام على
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أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن الشركة مرفق خدمي وحيوي يخدم ملايين السكان بالمحافظة ويمدهم بخدمات مياه الشرب ويحل مشكلات الصرف الصحي، وتسعى الشركة جاهدة من أجل تجويد خدماتها في ظل إمكانياتها المتاحة والتي تلبي رغبات وطموحات المواطنين، وتتبع مبدأ الشفافية في نقل كافة الأخبار والمعلومات المتعلقة بهذا المرفق الحيوي من أجل ليكون المواطن شريك أساسي في صنع القرار، واتخاذ كافة الإجراءات التي تخدم أهدافه وتطلعاته المستقبلية.

وأضاف "درة"، أن الشركة ترفع شعار المصداقية والشفافية في نقل كل معلومة تهم المواطن، ليس كما تدعي بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي هدفها البلبلة والتشكيك وإثارة الرأي العام ضد مرفق حيوى يقدم خدمات لجموع المواطنين من أجل كسب جمهور ومشاركين على الصفحة، ولعب وتقمص دور البطولة واهتمامهم بمشاكل المواطن وحل مشاكله، وهذا يتضح في تناول المعلومات المتضاربة على هذه الصفحة المشكوك في صحة المعلومات التي تتناولها.

وتابع: "الشركة لا تسمح لمثل هذه الصفحات أن تشكك في الشركة وعمالها ومجهوداتها داخل المحافظة في أعمال التشغيل والصيانة وتوفير مياه الشرب بكميات وضغوطات مناسبة على مدار اليوم، وليس في مصلحة الادعاء بعطل محبس أو خلافه وفي حالة أي أعطال يتم إصلاحها فورا في ظل صيام العاملين ووسط هذا الجو الحار ومعظم الأيام يتناولون فطورهم وسحورهم في الشارع من أجل خدمة أهالينا داخل الفيوم.

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