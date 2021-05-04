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"الصحة": نتظر وصول مليوني جرعة من لقاح سينوفاك

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 04:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنهم في انتظار وصول مليوني جرعة من لقاح سينوفاك، لافتا إلى أنه يوجد أكثر من 340 لاستقبال المواطنين لتلقي لقاح كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "نستهدف الوصول إلى 5 أو 6 مليون مواطن شهريا بمعدل تطعيم 200 ألف مواطن يوميا"، مشددا على أن لقاح كورونا أمن وفعال للموطنين.

ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة، بأنه عقب تسجيل الاسم على منظومة تلقي لقاح كورونا، يصل للمواطن خلال 48 ساعة رسالة عن موعد تلقي اللقاح.

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