"الصحة": نتظر وصول مليوني جرعة من لقاح سينوفاك

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنهم في انتظار وصول مليوني جرعة من لقاح سينوفاك، لافتا إلى أنه يوجد أكثر من 340 لاستقبال المواطنين لتلقي لقاح كورونا.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "نستهدف الوصول إلى 5 أو 6 مليون مواطن شهريا بمعدل تطعيم 200 ألف مواطن يوميا"، مشددا على أن لقاح كورونا أمن وفعال للموطنين.



