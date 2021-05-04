Advertisements

برلماني: لن نتنازل عن حق الرهبان الأقباط في القدس

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:48 ص
راهب قطبي وآخر إثيوبي في القدس
راهب قطبي وآخر إثيوبي في القدس
شيماء حسن
Advertisements
قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعليقا على الاعتداءات التي يتعرض لها الرهبان الأرثوذكس في دير السلطان بالقدس من الرهبان الإثيوبيين برعاية الاحتلال الصهيوني، إن ما يحدث هو استمرار للغطرسة والكذب والخداع.

وقال "درويش" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين: "هي وسيلة للضغط على ملف سد النهضة واحذر من عدم اختيار الصبر المصري في مثل هذه الملفات".

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "هذا التعدي السافر تحت غطاء من قوة الاحتلال على دير السلطان أقل ما يحدث معه هو الاعتذار، وأرى أن الاحتلال ليس بعيدًا عن قضية سد النهضة أيضًا، ومجلس النواب سيعود يوم الأحد، ولكن نتمنى أن نشوف رد فعل على الأرض حتى لا يُثار الشعب المصري ولن نتنازل عن رد الاعتبار الرسمي على ما حدث".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رهبان اثيوبيين بوابة الفجر الفجر الرهبان الأقباط الرهبان الأرثوذكس

أخبار تهمك

كارتيرون يقرر عودة القاطرة البشرية إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح ناري من نيمار قبل قمة باريس والسيتي

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة في ريال مدريد قبل موقعة تشيلسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر يكشف عن حقيقة قتل لواء شرطة بالمعاش داخل منزله بالقاهرة

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يحذر المصريين: "الحقوا اللقاحات"

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شيكابالا يحدد موعد إعتزاله

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 62 مريضا بكورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يدرس توقيع عقوبة على نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بمناسبة مرور عام على تأسيسها.. تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ندوة بوكالة أنباء الشرق الأوسط

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: قيمة الدولار ستستمر في الانخفاض

أحمد صبري: مؤتمر الشباب أصبح منصة حقيقية لمناقشة القضايا المحلية والدولية (فيديو)

عضو تنسيقية شباب الأحزاب يكشف أهم رسائل اليوم الأول من جلسات منتدى شباب العالم

تنسيقية شباب الأحزاب تلتقي رئيس الوفد البرلماني القبرصي

غداً.. "تنسيقية شباب الأحزاب" تنظم مائدة مستديرة حول النهوض بالدول النامية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

10:27 م

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

07:30 م

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

11:34 م

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

11:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي