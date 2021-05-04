برلماني: لن نتنازل عن حق الرهبان الأقباط في القدس

قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعليقا على الاعتداءات التي يتعرض لها الرهبان الأرثوذكس في دير السلطان بالقدس من الرهبان الإثيوبيين برعاية الاحتلال الصهيوني، إن ما يحدث هو استمرار للغطرسة والكذب والخداع.





وقال "درويش" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين: "هي وسيلة للضغط على ملف سد النهضة واحذر من عدم اختيار الصبر المصري في مثل هذه الملفات".



