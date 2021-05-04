

نستعرض لكم حصاد المجموعة الخامسة بالقسم الثالث لموسم 2020-2021 قبل نهاية المسابقة بخمس أسابيع .



حيث حسم الإتصالات الصعود قبل نهاية الموسم بسبع أسابيع، بينما نشهد هذا الموسم سبع فرق تصارع من أجل البقاء بالقسم الثالث للموسم القادم، وهم: حلوان العام - بشتيل - الصف - أكتوبر - الصيد - أوسيم - جينيس.



ونستعرض لكم حصاد المجموعة الخامسة، كالاتي:



حيث شهد هذا الموسم حتى الأن تسجيل 514 هدف، بمعدل 20 هدف فى كل أسبوع.



الإتصالات الفريق الأكثر فوزاً بالمجموعة، حيث فاز فى 22 مباراة.



أكتوبر والصيد وجينيس الأقل فرق فوزاً بالمجموعة، حيث فازوا فى أربع مباريات فقط منذ بداية المسابقة.



حلوان العام الأكثر فرق تعادلاً، حيث تعادل الفريق فى 14 مباراة.



الإتصالات أقل فرق تعادلاً، حيث تعادل فى 3 مباريات فقط وجميعهم خارج الديار.



الإتصالات خالى من الهزائم منذ بداية الموسم، بينما يأتي أوسيم أكثر فرق هزائم، حيث خسر الفريق فى 14 مباراة.



البدرشين هو الفريق الوحيد الذي لم ينجح فى الفوز على ملعبه منذ بداية الموسم.



الإتصالات الأكثر تسجيلاً فى مرمى منافسيه، حيث سجل 57 هدف. بينما يأتي أوسيم الأقل الفرق تسجيلاً فى مرمى منافسيه، حيث سجل 19 هدف فقط.



الإتصالات صاحب أقوى خط دفاع، حيث استقبلت شباكه 9 أهداف فقط، بينما يأتي أوسيم صاحب أضعف خط دفاع، حيث استقبلت شباكه 52 هدف.



الصيد الأكثر فرق تغييراً، حيث تولى تدريبه أربع مدربين، وهم (طارق حسن - حسام زينهم - محمود أبو الدهب - أحمد مصطفي (أوشي))



المباريات المتبقية للفرق التى تصارع من أجل البقاء بالقسم الثالث للموسم القادم:



حلوان العام: جولدي (خ) - الصيد (د) - أكتوبر (د) - كاسكادا (خ) - البدرشين (د).



بشتيل: العياط (د) - القومي (خ) - مستقبل وطن (د) - الصف (خ) - المعادي (د).



الصف: الصيد (خ) - المعادي (د) - أوسيم (خ) - بشتيل (د) - الإتصالات (خ).



أكتوبر: أبو النمرس (خ) - جولدي (د) - حلوان العام (خ) - الصيد (خ) - كاسكادا (د).



الصيد: الصف (د) - حلوان العام (خ) - المعادي (د) - أكتوبر (د) - أوسيم (خ).



أوسيم: القومي (د) - مستقبل وطن (خ) - الصف (د) - المعادي (خ) - الصيد (د).



جينيس: كاسكادا (د) - البدرشين (خ) - العياط (د) - القومي (خ) - مستقبل وطن (د).



مباراة القومي والمعادي، هي المباراة الأكثر تسجيلاً، حيث فاز المعادي على القومي بملعب الأخير بنتيجة 7-3.



محمد حسن، المدير الفني الوحيد الذي نجح في الفوز على الصيد بملعبه بفريقين مختلفين، وهم: كاسكادا والعياط، وفاز بنتيجة 2-1.



محمد الفيل مهاجم الإتصالات هداف المجموعة برصيد 17 هدف، يليه محمد جمعة مهاجم القومي سابقاً ومستقبل وطن حالياً (سجل 7 أهداف مع القومي و8 أهداف مع مستقبل وطن).



ترتيب المجموعة الخامسة:



1- الإتصالات 69 نقطة

2- المعادي 46 نقطة

3- القومي 44 نقطة

4- كاسكادا 43 نقطة

5- أبو النمرس 39 نقطة

6- مستقبل وطن 36 نقطة

7- جولدي 35 نقطة

8- العياط 32 نقطة

9- البدرشين 30 نقطة

10- حلوان العام 29 نقطة

11- بشتيل 27 نقطة

12- الصف 22 نقطة

13- أكتوبر 21 نقطة

14- الصيد 21 نقطة

15- أوسيم 21 نقطة

16- جينيس 20 نقطة