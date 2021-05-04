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أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 4-5-2021.. سعر العملة الأمريكية في أول تعاملات الأسبوع

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:11 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
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استقرت اسعار الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات الأسبوع اليوم الثلاثاء، بعد أن تعطلت المصارف في أجازة طويلة بدأت من يوم الخميس الماضي، وجاءت أسعار الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم :

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

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