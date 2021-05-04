أحمد موسى: أول مرة لا يحتفل المصريون بشم النسيم في الشوارع (فيديو)

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى المواطنين على التزامهم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، والبقاء داخل المنازل خلال إجازة شم النسيم، متابعا: "أول مرة لا يحدث احتفال لشم النسيم في الشوارع والمتنزهات.. والشوارع خاوية وشكرا للمواطنين على الالتزام".





وأعرب "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد، عن أمنيته باستمرار التزام المواطنين، مشيرا إلى أن محافظ الجيزة تفقد حديقة الحيوان للتأكد من إغلاقها أمام المواطنين تنفيذا للإجراءات الاحترازية.





وأوضح الإعلامي أن محافظ الجيزة انتقد رئيس حي الدقي بسبب وجود بعض المخلفات في الشوارع، وطالبه بإجراء جولات ميدانية للتأكد من سلامة كافة المرافق.



