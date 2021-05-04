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أحمد موسى: أول مرة لا يحتفل المصريون بشم النسيم في الشوارع (فيديو)
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:43 ص
داليا الحسين
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وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى المواطنين على التزامهم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، والبقاء داخل المنازل خلال إجازة شم النسيم، متابعا: "أول مرة لا يحدث احتفال لشم النسيم في الشوارع والمتنزهات.. والشوارع خاوية وشكرا للمواطنين على الالتزام".
وأعرب "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد، عن أمنيته باستمرار التزام المواطنين، مشيرا إلى أن محافظ الجيزة تفقد حديقة الحيوان للتأكد من إغلاقها أمام المواطنين تنفيذا للإجراءات الاحترازية.
وأوضح الإعلامي أن محافظ الجيزة انتقد رئيس حي الدقي بسبب وجود بعض المخلفات في الشوارع، وطالبه بإجراء جولات ميدانية للتأكد من سلامة كافة المرافق.
كما وجه الشكر إلى محافظ الإسكندرية قائلا: "عمل كبسة على كافيه يقدم شيشة، وأصدر قرارا بإغلاقه لمدة شهر"، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على صحة المواطنين في ظل الموجة الثالثة لفيروس كورونا.
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