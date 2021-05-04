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أحمد موسى يحذر المواطنين: "ربنا يبعد عننا سيناريو الهند"

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 05:10 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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ناشد الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا قائلا: "هيحميك مش هيضرك، لا تسمع لبعض أصوات النشاذ.. وربنا يبعد عننا سيناريو الهند".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "الدولة بتعمل كل اللي عليها، ومطلوب من الموطنين الالتزام فقط".

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