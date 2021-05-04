أحمد موسى يحذر المواطنين: "ربنا يبعد عننا سيناريو الهند"

ناشد الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا قائلا: "هيحميك مش هيضرك، لا تسمع لبعض أصوات النشاذ.. وربنا يبعد عننا سيناريو الهند".



