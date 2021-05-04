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عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:04 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمكلف من قبل مجلس الإدارة بتولي ملف كرة القدم في النادي، توقيع غرامات مغلظة على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، ولاعبي الفريق، بعد الخسارة في مباراة اليوم أمام غزل المحلة بهدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونقل محمود الخطيب، الذي كان يحضر مباراة الأهلي وغزل المحلة من مقصورة استاد المحلة، غضبه الشديد إلى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي، وأبلغه بتوقيع غرامات مغلظة على لاعبي الفريق والجهاز الفني بعد السقوط أمام غزل المحلة، خاصة أن الفريق قد خسر مؤخرًا أمام سموحة وتعادل أمام الجونة.

وفقد النادي الأهلي 14 مباراة بعد خوض 17 مباراة بعد التعادل في 4 مباريات والهزيمة في مبارتين بينما فاز في 11 مباراة.

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