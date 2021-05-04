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الحلقة 21 من "نسل الأغراب".. دياب يتقدم لخطبة ملك أحمد زاهر

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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عرضت قناة "ON" منذ قليل الحلقة 21 من مسلسل "نسل الأغراب" ودارت أحداثها حول ذهاب "جليلة" مي عمر إلى"غفران"أمير كرارة، وفي أثناء حديثها معه يُحذرها من الزواج من "عساف"أحمد السقا، والأ سيقتل اخواتها، كما أنه يُخبرها أيضًا أنه تزوجها لكي يُكيد عساف وليس حبًا فيها
فتخبره "جليلة" أنها ترفض تهديد؛ وستختار الحرب وستتزوج "عساف"؛ لأنها تزوجت منه وهي لا تحبه .

كما أفرجت النيابة عن "بكري زلط" "عماد زيادة" بعدما اكتشفوا أن الذهب المتحفظ عليه، ذهب عيرة، فيكتشف أن عساف قد ضحك عليه.

اخبار "جليلة" لـ"عساف" عما طلبه "غفران" منها، ثم تقول له أنها تنتظر انتهاء فترة عدتها لكي تتزوج منه.

يشعر "عساف" بالصدمة عندما يعلم أن "جليلة" قد أحبت "غفران"فى فترة زواجها، كما أخبرته أن كل شئ قد تغير بعد خروجه من الحبس.

يعلم "مصطفى"أحمد عبد الله بعد خروجه من الحبس أن ابنته "رغدة" ملك أحمد زاهر تقسم فى منزل خالتها "نجاة"فردوس عبد الحميد وابنها "عليّ"دياب، فيتوجه إليهم وهو منفعلاً، لكن "جليلة" تقف أمامه وتعنفه وتنفعل عليه، وتطلب منه ألا يتحدث مع أحدًا سوى رجل المنزل "علي".

يتحدث" سليم "أحمد داش مع أبيه "غفران"أمير كرارة عن والدته "جليلة" مي عمر ويصفها بكلمة الله يرحمها، ثم ينصح ابنه بعدم الوقوع في الحب؛ لأنه يكسر الرجل.

يجلس "حمزة"أحمد مالك مع خاله العمدة "حسيب"إدوارد، فيحاول إقناعها بفكرة السلام وألا يتعارك مع والده "عساف"، فينفعل حمزة ويؤكد أنه لابد من الانتقام من عساف.

لقاء "غفران" مع ابن خالته "بكري زلط"، ويسخر منه بسبب إعطاء "عساف" له ذهب عيرة، فيسخر هو الآخر من اختيار زوجته "جليلة" لـ"عساف".

يأمر "غفران" أمير كرارة "بكري" بمغادرته لأرض "عساف" هو والغجر، وأن يعودون لأرضه مرة أخرى حتى يصير"عساف" بمفرده، فيخبره "بكري" بأن الأرض صارت أرضه بما أعطاه" عساف"عقد تمليكها، فيكتشف أن العقد مزور و لا قيمة له.

يتوجه "علي" و"عساف" إلى منزل عمه "محفوظ "محمد غنيم" لكي يخطب" رغدة"ملك أحمد زاهر.

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