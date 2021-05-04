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بارما يهبط إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:09 ص
بوابة الفجر
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أنهى بارما ثلاث سنوات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الإثنين، بهبوطه للدرجة الثانية بعد الهزيمة 0-1 أمام تورينو وهي نتيجة عززت آمال أصحاب الضيافة في البقاء بين الكبار.
وسجل ميرجيم فويفودا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 ليبتعد تورينو بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط. ويملك الفريق كذلك مباراة مؤجلة.

وتركت خامس هزيمة على التوالي يتجرعها بارما الفريق متأخرا بفارق 12 نقطة عن كالياري صاحب المركز 17، والذي يشغل آخر مراكز منطقة الأمان في الدوري قبل أربع مباريات من النهاية.
ويتفوق كالياري أيضاً في المواجهات المباشرة وهي من المعايير المهمة في حسم الأمور في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ويأتي هبوط بارما، الذي يملك 20 نقطة، بعد هبوط كروتوني.

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