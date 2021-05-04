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محافظ الإسكندرية يعلق على السوق العشوائي الملاصق لمحطة مصر (فيديو)

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 06:04 ص
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
شيماء حسن
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علق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية على مقطع الفيديو الذي أظهر سوقًا عشوائيًا ملاصقة لمحطة مصر بالإسكندرية والذي شهد تطويرًا من قبل وزارة النقل بتكلفة وصلت إلى 300 مليون جنيه.

وقال "الشريف" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "للأسف خلال العشر سنوات الأخيرة أصبح ميدان محطة مصر ساحة للعشوائيات بالكامل والباعة الجائلين والتكاتك والميكروباصات ورغم قيامي بمعاينة مباشرة على الأرض لميدان المحطة برفقة خبراء ومتخصصين وذلك لإصلاح ما شهده الميدان من عشوائية رغم أنه كان من الصعب إصلاح ما تعرض له الميدان خلال الفترة من السنوات السابقة".

وأضاف: "تطوير ميدان المحطة مهم وضروري للمكانة التاريخية والتراثية للمحطة في تاريخ السكة الحديد وعندما رأيت هذا المشهد اتفقت مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على وضع خطة متكاملة لتطوير ميدان محطة مصر، هذا التطوير سيشمل أشياء كثيرة وبدأنا بالفعل بضم وجود أربعة مواقف لسيارات الميكروباصات والنقل العام بواقع 2 لكل منهما ويشمل المشروع أيضًا سيولة المرور في المنطقة بالكامل عبر خطة متكاملة وتعديل خط التنظيم لتوسعة الشوارع ليكون اقل عرض 25 متر ".

وتابع "في أحد المرات فوجئت بانتشار الآلاف من الباعة الجائلين ليس ذلك فقط بل بوجود باعة يقومون ببيع مواشي في محطة مصر وهذا أمر خطير، كل ذلك تم إزالته وقمنا بتسليم المنطقة بالكامل لجهاز الخدمة الوطنية لتطبيق خطتها لإعادة الرونق للمنطقة العريقة".

واستطرد: "وضعنا ساعة رقمية في المنطقة بالساعات وعدد الأيام لطمأنة الشارع السكندري حول ما يتم وما تبقى من وقت لانتهاء تطوير المنطقة، منذ توقيع البرتوكول الذي تضمن خطة زمنية لمدة عام للانتهاء من التطوير وتبقى من الآن حتى الانتهاء من ذلك 275 يوم لتعود المنطقة بكامل رونقها".

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