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جولة مسائية في سفاجا لضبط المخالفين لقرار غلق الحدائق

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:17 ص
جولة مسائية في سفاجا
جولة مسائية في سفاجا
محمد طه
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أجرت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا،  جولة مسائية للتأكد من غلق الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة سفاجا، رافقها خلالها الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة المواقف، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد من خلال منع التجمعات والزحام، بناء على تكليفات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وتفقدت المغربي، كافتيريات منطقة كيلو 8 والحدائق العامة للتأكد من إغلاقها تماما وقطع كل السبل التي قد يستغلها المواطنون للدخول إلى تلك المتنزهات والاحتفال بشم النسيم، كما تفقدت تطبيق الإجراءات الاحترازية في المواصلات العامة بكمين كيلو 14.

وطالبت رئيس المدينة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم والتعاون مع مؤسسات الدولة في تنفيذ الإجراءات واتباع جميع التعليمات والإرشادات للحد من انتشار فيروس كورونا وفقًا لتوصيات وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء.
جولة مسائية في سفاجا لضبط المخالفين لقرار غلق الحدائق
جولة مسائية في سفاجا لضبط المخالفين لقرار غلق الحدائق
جولة مسائية في سفاجا لضبط المخالفين لقرار غلق الحدائق
جولة مسائية في سفاجا لضبط المخالفين لقرار غلق الحدائق
جولة مسائية في سفاجا لضبط المخالفين لقرار غلق الحدائق
جولة مسائية في سفاجا لضبط المخالفين لقرار غلق الحدائق

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كورونا غلق الحدائق والمتنزهات غلق الحدائق بوابة الفجر الفجر

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