جولة مسائية في سفاجا لضبط المخالفين لقرار غلق الحدائق

أجرت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، جولة مسائية للتأكد من غلق الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة سفاجا، رافقها خلالها الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة المواقف، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد من خلال منع التجمعات والزحام، بناء على تكليفات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.





وتفقدت المغربي، كافتيريات منطقة كيلو 8 والحدائق العامة للتأكد من إغلاقها تماما وقطع كل السبل التي قد يستغلها المواطنون للدخول إلى تلك المتنزهات والاحتفال بشم النسيم، كما تفقدت تطبيق الإجراءات الاحترازية في المواصلات العامة بكمين كيلو 14.



