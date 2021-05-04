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عاجل- سيد عبد الحفيظ يفتح النار على الحكام.. ويعلن تغريم لاعبيه بعد الخسارة من المحلة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريقه كان سيئا في مباراة اليوم أمام غزل المحلة والتي خسرها بهدف دون رد.

وأضاف بعد نهاية المباراة :"كنا سيئين في مباراة اليوم وتحديدا في الشوط الأول وجميع الاشتراكات لم تمن لصالحنا

وتابع :"مبروك لغزل المحلة الذي قدم شوط أول نموذجي في كل شيئ، وفي الشوط الثاني حاولنا العودة للمباراة لكن لم نتمكن من ذلك".

وزاد :"ليس من الممكن في ظل هذا الضغط أن نستمر في حالة بدنية قوية في ظل المباريات الكثيرة،  أمامنا مباراتين هامتين أمام كلا من الاتحاد السكندري والزمالك".

وواصل :"حكم المباراة رفض احتساب ركلة جزاء لنا ولا نعرف ماذا يريد منا المسؤولين".

وأردف :"وجود الفار لا يصنع الفارق، فمباراة الأمس كان محمد الصباحي منحني بطاقة صفراء في إحدى المباريات لمجرد أني اعترضت عليه".

وأشار :"كابتن محمد الصباحي لديه مشكلة كبيرة جدا مع الأهلي، فخلال 4 مباريات ارتكب علينا 6 أخطاء واضحة فيما احتسب للمنافس ركلة جزاء وهمية".

واستطرد :"عندما يخطئ حكم في 6 مرات هل من المنطقي أن يتم إسناد مباراة كبيرة له مثل مباراة الأمس".

وأوضح :"بكل تأكيد سيتم توقيع عقوبة على اللاعبين حال الخسارة مثلما يكون هناك مكافآت وقت الفوز".

وتحدث عن مباراة الزمالك وبيراميدز قائلا :"من يقول أنه مظلوم كيف يقول ذلك واحتسب له 12 مباراة فنحن لم يحتسب لنا من 16 إلا ركلتين فقط".

وأردف :"المرحلة الحالية تحتاج منها لمجهود كبير وأن نغلق على أنفسنا لأن الفريق أمامه مباريات هامة".

وواصل :"سأقوم بحذف رقم جهاد جريشة من هاتفي، فليس من المنطقي أن يتم الاعتذار في كل خطأ".

وزاد :"نعلم بأننا سندفع ضريبة حتى لو أننا أقوياء ونعرف ذلك جيدًا".

وأوضح :"لأول مرة نرى هذا المنظر السيء بعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري وللأسف لم يدين الحكم أي شخص".

وأشار :"أحمد العدوي احتسب 5 ركلات جزاء للزمالك، كما أن هناك حكم اسمه عمرو رمضان ومنح الزمالك ركلتي جزاء في مباراة واحدة أمام حرس الحدود".

وأبدى تعجبه قائلا :"كابتن جهاد جريشة الذي حكم في نهائيات كأس العالم والفار أمامه هل من المعقول أن يحتسب كرة الأمس ركلة جزاء؟".

وأكمل :"في النهاية لم نكن جيدين في المباراة، لكن لا يصح أن تتعامل مع ضخص بردة فعل مختلفة وشخص ثاني تقوم بمنحه ظهرك".

واختتم حديثه :"هل يتم مراجعة خطة الحكام من قبل وجيه أحمد أم كيف تسير مثل هذه الأمور في اللجنة".

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