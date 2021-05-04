عاجل- سيد عبد الحفيظ يفتح النار على الحكام.. ويعلن تغريم لاعبيه بعد الخسارة من المحلة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريقه كان سيئا في مباراة اليوم أمام غزل المحلة والتي خسرها بهدف دون رد.





وأضاف بعد نهاية المباراة :"كنا سيئين في مباراة اليوم وتحديدا في الشوط الأول وجميع الاشتراكات لم تمن لصالحنا





وتابع :"مبروك لغزل المحلة الذي قدم شوط أول نموذجي في كل شيئ، وفي الشوط الثاني حاولنا العودة للمباراة لكن لم نتمكن من ذلك".





وزاد :"ليس من الممكن في ظل هذا الضغط أن نستمر في حالة بدنية قوية في ظل المباريات الكثيرة، أمامنا مباراتين هامتين أمام كلا من الاتحاد السكندري والزمالك".





وواصل :"حكم المباراة رفض احتساب ركلة جزاء لنا ولا نعرف ماذا يريد منا المسؤولين".





وأردف :"وجود الفار لا يصنع الفارق، فمباراة الأمس كان محمد الصباحي منحني بطاقة صفراء في إحدى المباريات لمجرد أني اعترضت عليه".





وأشار :"كابتن محمد الصباحي لديه مشكلة كبيرة جدا مع الأهلي، فخلال 4 مباريات ارتكب علينا 6 أخطاء واضحة فيما احتسب للمنافس ركلة جزاء وهمية".





واستطرد :"عندما يخطئ حكم في 6 مرات هل من المنطقي أن يتم إسناد مباراة كبيرة له مثل مباراة الأمس".





وأوضح :"بكل تأكيد سيتم توقيع عقوبة على اللاعبين حال الخسارة مثلما يكون هناك مكافآت وقت الفوز".





وتحدث عن مباراة الزمالك وبيراميدز قائلا :"من يقول أنه مظلوم كيف يقول ذلك واحتسب له 12 مباراة فنحن لم يحتسب لنا من 16 إلا ركلتين فقط".





وأردف :"المرحلة الحالية تحتاج منها لمجهود كبير وأن نغلق على أنفسنا لأن الفريق أمامه مباريات هامة".





وواصل :"سأقوم بحذف رقم جهاد جريشة من هاتفي، فليس من المنطقي أن يتم الاعتذار في كل خطأ".





وزاد :"نعلم بأننا سندفع ضريبة حتى لو أننا أقوياء ونعرف ذلك جيدًا".





وأوضح :"لأول مرة نرى هذا المنظر السيء بعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري وللأسف لم يدين الحكم أي شخص".





وأشار :"أحمد العدوي احتسب 5 ركلات جزاء للزمالك، كما أن هناك حكم اسمه عمرو رمضان ومنح الزمالك ركلتي جزاء في مباراة واحدة أمام حرس الحدود".





وأبدى تعجبه قائلا :"كابتن جهاد جريشة الذي حكم في نهائيات كأس العالم والفار أمامه هل من المعقول أن يحتسب كرة الأمس ركلة جزاء؟".





وأكمل :"في النهاية لم نكن جيدين في المباراة، لكن لا يصح أن تتعامل مع ضخص بردة فعل مختلفة وشخص ثاني تقوم بمنحه ظهرك".





واختتم حديثه :"هل يتم مراجعة خطة الحكام من قبل وجيه أحمد أم كيف تسير مثل هذه الأمور في اللجنة".



