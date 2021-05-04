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تعرف على تفاصيل أول قافلة لتطعيم الكبار بلا مأوي بالشرقية
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:24 ص
آيات عامر
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نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مديرية الصحة بالشرقية أول قافلة لتطعيم الكبار بلامأوي بمجمع رعاية الأطفال والكبار بالشرقية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بكبار السن وحصولهم على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، من خلال البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلامأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر".
وتستعرض "الفجر" كافة التفاصيل حول أول أول قافلة لتطعيم الكبار بلا مأوى بالشرقية من وزارة التضامن الإجتماعي:
- تم تطعيم ١٨٠ مسنا من بينهم ١٣٨ رجلا و٤٢ سيدة.
- تم تطعيم العاملين بالدار وعددهم 80 موظفًا.
وكان نظم البرنامج في وقت سابق قافلة طبية بمؤسستي الرعاية الاجتماعية "الحرية" و"أم كلثوم"، تضمنت تخصصات أطفال، باطنة، رمد، عظام، أنف وأذن، تغذية، جلدية، صيدلة، حيث تم الكشف على أكثر من 100 طفل فى كافة التخصصات.
يذكر أن البرنامج القومي التابع لوزارة التضامن الإجتماعي "حماية الأطفال والكبار بلا مأوى" ينفذ بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" في 13 محافظة الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط، بورسعيد، الغربية، الفيوم، ويواصل البرنامج نشاطه وسط جائحة كورونا متخذًا كافة الإجراءات الاحترازية.
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