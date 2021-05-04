تعرف على موعد أول رحلة روسية سياحية تصل للبحر الأحمر (فيديو)

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل لقائه بالسفير الروسي في القاهرة لبحث عودة حركة السياحة الروسية إلى مصر، موضحا أنهم اتفقوا على عدد من الرحلات ومن المتوقع أن يبدأ توافر السياح الروس اعتبارًا من يونيو المقبل.





وقال "حنفي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إن السفير الروسي اطمئن خلال جولته بالمحافظة على الأوضاع الصحية، والأمنية خاصة أن لديه جالية روسية كبيرة مقيمة في الغردقة.





وتابع: "السياح الروس يأتون وفودا وليس أفراد وبالفعل وبتواصلي مع عدد من كبار المستثمرين السياحيين كشفوا لي أن بعض متعاقدي السياحة الروسية للرحلات إلى مصر جاءوا بالفعل وسيصل البقية الأسبوع المقبل لاستكمال التعاقدات مع الشركات على وصول المجموعات السياحية".





رحلتين مباشرتين كل يوم

واستطرد: "بدأت التعاقدات بالفعل والأمر الثاني المهم أنه تم الاتفاق على رحلتين مباشرة بشكل يومي بين موسكو ومطار الغردقة بخلاف رحلات الشارتر، وسيكون هناك إجراءات متبعة لعمل مسحة pcr عبر طريقتين الأولى وهو وصول فريق طبي من وزارة الصحة لفندق إقامة السياح مباشرة لأخذ المسحة الخاصة للتسهيل عليهم وعدم إضاعة الوقت ويتم منحه للسائح فورًا أو تخصيص مكانًا لأخذ العينة في الممشى السياحي لكونه موقع يتوسط معظم فنادق الغردقة ويستلمه فور ظهور النتيجة أو يتم إرساله له".





وأكد أنهم لم يرصدوا أية شكاوى حتى الآن من السائحين حول صعوبة الحصول على عينة "pcr" نظرًا لكون نسب الإشغال لازالت صغيرة بعد الجائحة تصل لنسب 20%، ولكن مع المتوقع خلال الأشهر المقبلة مع عودة حركة السياحة أن تشهد تلك المنظومة مزيدًا من التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير أفضل السبل لإجراءات الفحص دون عناء أو إهدار للوقت بالنسبة للسائح سواء عبر زيادة مواقع الفحص أو مضاعفة عدد أجهزة فحص.pcr





وأوضح أن المحافظة تعمل جاهدة على استكمال تطعيم العاملين بالقطاع السياحي، حيث طعمت أكثر من 30 ألف عامل في القطاع ككل بلقاح كورونا ويشمل التلقيح كل من يتعامل مع السائح ليس فقط العاملين في القطاع السياحي بل التاكسي والبازرات وغيرها من أول وصول السائح للمطار.



