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تعرف على موعد أول رحلة روسية سياحية تصل للبحر الأحمر (فيديو)

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:41 ص
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
شيماء حسن
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كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل لقائه بالسفير الروسي في القاهرة لبحث عودة حركة السياحة الروسية إلى مصر، موضحا أنهم اتفقوا على عدد من الرحلات ومن المتوقع أن يبدأ توافر السياح الروس اعتبارًا من يونيو المقبل.

وقال "حنفي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إن السفير الروسي اطمئن خلال جولته بالمحافظة على الأوضاع الصحية، والأمنية خاصة أن لديه جالية روسية كبيرة مقيمة في الغردقة.

وتابع: "السياح الروس يأتون وفودا وليس أفراد وبالفعل وبتواصلي مع عدد من كبار المستثمرين السياحيين كشفوا لي أن بعض متعاقدي السياحة الروسية للرحلات إلى مصر جاءوا بالفعل وسيصل البقية الأسبوع المقبل لاستكمال التعاقدات مع الشركات على وصول المجموعات السياحية".

رحلتين مباشرتين كل يوم
واستطرد: "بدأت التعاقدات بالفعل والأمر الثاني المهم أنه تم الاتفاق على رحلتين مباشرة بشكل يومي بين موسكو ومطار الغردقة بخلاف رحلات الشارتر، وسيكون هناك إجراءات متبعة لعمل مسحة pcr عبر طريقتين الأولى وهو وصول فريق طبي من وزارة الصحة لفندق إقامة السياح مباشرة لأخذ المسحة الخاصة للتسهيل عليهم وعدم إضاعة الوقت ويتم منحه للسائح فورًا أو تخصيص مكانًا لأخذ العينة في الممشى السياحي لكونه موقع يتوسط معظم فنادق الغردقة ويستلمه فور ظهور النتيجة أو يتم إرساله له".

وأكد أنهم لم يرصدوا أية شكاوى حتى الآن من السائحين حول صعوبة الحصول على عينة "pcr" نظرًا لكون نسب الإشغال لازالت صغيرة بعد الجائحة تصل لنسب 20%، ولكن مع المتوقع خلال الأشهر المقبلة مع عودة حركة السياحة أن تشهد تلك المنظومة مزيدًا من التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير أفضل السبل لإجراءات الفحص دون عناء أو إهدار للوقت بالنسبة للسائح سواء عبر زيادة مواقع الفحص أو مضاعفة عدد أجهزة فحص.pcr

وأوضح أن المحافظة تعمل جاهدة على استكمال تطعيم العاملين بالقطاع السياحي، حيث طعمت أكثر من 30 ألف عامل في القطاع ككل بلقاح كورونا ويشمل التلقيح كل من يتعامل مع السائح ليس فقط العاملين في القطاع السياحي بل التاكسي والبازرات وغيرها من أول وصول السائح للمطار.

ولفت إلى أن أعداد المتعاملين مع السياح نحو 140 ألف عامل ومتعامل، تم تطعيم 30 ألف منهم بنسبة 20% منذ بداية التطعيم في 6 أبريل الماضي، موضحًا أن هذا معدل سريع في تلقيح العاملين ولاسيما أن تطعيمهم ليس فقط قاصرًا على الغردقة بل سيتم في جنوب سيناء وشرم الشيخ بالكامل، بالإضافة للغردقة بغض النظر عن نوع السائح فهي ليست شرطًا فقط للسياح الروس.

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محافظ البحر الأحمر تطعيم العاملين بوابة الفجر الفجر السياحه الروسيه

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