ورد سؤال للشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من سائل يقول " هل يجوز القراءة من المصحف أثناء الصلاة.





قال جمعة، إنه يجوز القراءة من المصحف في الصلاة؛ سواء أكانت فرضًا أم نفلًا، وقد روى البخاري في "صحيحه": "أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ المُصْحَفِ".





*برعايةمنظمة خريجي الأزهر وبالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية*





في سياق آخر تنطلق اليوم فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم، والتي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية.





تعقد المسابقة للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر من مختلف الجنسيات، ويشارك بها الطلاب بمرحلتي التعليم الجامعي، وماقبل الجامعي، ويحصل الفائزون في هذه المسابقة علي جوائز مالية قيمه.





تنقسم المسابقة إلي مستويين، المستوي الأول ويتضمن حفظ القرآن الكريم كاملًا، المستوي الثاني ويتضمن حفظ نصف القرآن الكريم، ويتم تحديد الفائزون بواسطة لجنة تحكيم مشكله من نخبه من الخبراء المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه.



