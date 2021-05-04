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هل يجوز القراءة من المصحف أثناء الصلاة؟

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:13 ص
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
محمود الجلاد
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ورد سؤال للشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من سائل يقول " هل يجوز القراءة من المصحف أثناء الصلاة.

قال جمعة، إنه يجوز القراءة من المصحف في الصلاة؛ سواء أكانت فرضًا أم نفلًا، وقد روى البخاري في "صحيحه": "أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ المُصْحَفِ".

*برعايةمنظمة خريجي الأزهر وبالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية*

في سياق آخر تنطلق اليوم فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم، والتي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية.

تعقد المسابقة للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر من مختلف الجنسيات، ويشارك بها الطلاب بمرحلتي التعليم الجامعي، وماقبل الجامعي، ويحصل الفائزون في هذه المسابقة علي جوائز مالية قيمه.

تنقسم المسابقة إلي مستويين، المستوي الأول ويتضمن حفظ القرآن الكريم كاملًا، المستوي الثاني ويتضمن حفظ نصف القرآن الكريم، ويتم تحديد الفائزون بواسطة لجنة تحكيم مشكله من نخبه من الخبراء المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه.

تأتي المسابقة في إطار ما تقوم به المنظمة من أنشطة وفعاليات متنوعة، تهدف لتفعيل المشاركة الايجابية للطلاب الوافدين في مختلف الأنشطة لترسيخ القيم النبيلة وبث روح التنافس فى حفظ كتاب الله تعالى والتشجيع عليه.

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علي جمعة بوابة الفجر الفجر

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