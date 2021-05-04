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لهن مستقبل عظيم.. يسرا تشيد بأداء جميلة عوض ومايان السيد

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 01:54 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة يسرا، جمهورها ومتابعيها صورتين لها مع الفنانة جميلة عوض والفنانة مايان السيد، من مسلسل "حرب أهلية"، وذلك عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلقت يسرا قائلة "من حلقة النهاردة.. مع أحلى بنتين في الدنيا.. مستقبلهم كبير وعظيم".


يذكر أن مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما

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