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أول تعليق من مدرب المحلة بعد الفوز على الأهلي

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:25 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على الأهلي بهدف دون رد في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال عقب نهاية المباراة :"حصلنا على ٣ نقاط غالية جدًا أمام فريق كبير ويضم عناصر مميزة".


وأضاف :"أشكر اللاعبين على مستواهم وأدائهم طوال الـ٩٠ دقيقة حتى نجحنا في الحصول على نقاط الفوز".

وتابع :"بكل تأكيد لا يمكن أن افتح الملعب أمام الأهلي كما أن اللاعبين نفذوا ما طلب منهم بنسبة ١٠٠٪؜".

وأشار :"نجحنا في الحفاظ على الهدف كما أننا ركزنا على الكراتي الثابتة ونجحنا في استغلالها بشكل جيد للغاية وهو تيجة تدريبات للفريق".

واختتم حديثه :"الفوز على الأهلي والزمالك حاجة كبيرة بالنسبة لنا وفريق غزل المحلة عائد بقوة مشيرا إلى أن فريقه أغلق صفحة الكباراة وسيبدأ في التركيز للمرحلة المقبلة".

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