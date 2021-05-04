أول تعليق من مدرب المحلة بعد الفوز على الأهلي

عبر خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على الأهلي بهدف دون رد في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





وقال عقب نهاية المباراة :"حصلنا على ٣ نقاط غالية جدًا أمام فريق كبير ويضم عناصر مميزة".









وأضاف :"أشكر اللاعبين على مستواهم وأدائهم طوال الـ٩٠ دقيقة حتى نجحنا في الحصول على نقاط الفوز".





وتابع :"بكل تأكيد لا يمكن أن افتح الملعب أمام الأهلي كما أن اللاعبين نفذوا ما طلب منهم بنسبة ١٠٠٪؜".





وأشار :"نجحنا في الحفاظ على الهدف كما أننا ركزنا على الكراتي الثابتة ونجحنا في استغلالها بشكل جيد للغاية وهو تيجة تدريبات للفريق".





واختتم حديثه :"الفوز على الأهلي والزمالك حاجة كبيرة بالنسبة لنا وفريق غزل المحلة عائد بقوة مشيرا إلى أن فريقه أغلق صفحة الكباراة وسيبدأ في التركيز للمرحلة المقبلة".



