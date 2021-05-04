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لطلاب الشهادة الإعدادية.. 10 بدائل للثانوية العامة تؤهلكم لسوق العمل

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
ريما خليفة
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وجه عدد من المعلمين نصائح إلى طالب الصف الثالث الإعدادي، حيث كشفوا عن بدائل للثانوية العامة، وتعرضها لكم بوابة الفجر في السطور التالية:
1- مدرسة الآثاث (تعليم فني) ويتخرج الطالب منها وهو يعمل في صناعة الأثاث.
2- مدرسة الذهب (تعليم فني) يتخرج الطالب منها ويعمل في صناعة الذهب.
3- مدرسة البتروكيماويات أو اللوجستيات في منطقة القناة (تعليم فني)، ويتخرج الطالب منها ويعمل في أحد الموانئ البحرية.
4- مدرسة الضبعة النووية (تعليم فني) ويتخرج الطالب منها ويعمل في مجال الطاقة.
5- مدارس مياه الشرب ابنك ويتخرج الطالب منها ويعمل في شركات المياه والصرف.
6- مدارس الطيران، ويتخرج الطالب منها ويعمل في قطاع الطيران خاص أو حكومي.
7- مدرسة العربي (توشيبا العربي) ويتخرج الطالب منها ويكون في مجال العمل في قطاع الأجهزة الكهربائية، مثل مصانع الإنتاج الحربي أو الشركات الخاصة.
8- مدرسة السويدي للكابلات، ويتخرج الطالب منها يعمل في قطاع مستلزمات الكهرباء والكابلات بكل تفاصيلها.
9- مدرسة الإنتاج الحربي للكتنولوجيا التطبيقية.
10- مدارس التمريض العسكري ويتخرج الطالب منها ويعمل في مستشفيات القوات المسلحة الموجودة في كل المحافظات.
لطلاب الشهادة الإعدادية.. 10 بدائل للثانوية العامة تؤهلكم لسوق العمل
لطلاب الشهادة الإعدادية.. 10 بدائل للثانوية العامة تؤهلكم لسوق العمل

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