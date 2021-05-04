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لطلاب الشهادة الإعدادية.. 10 بدائل للثانوية العامة تؤهلكم لسوق العمل
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:30 ص
ريما خليفة
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وجه عدد من المعلمين نصائح إلى طالب الصف الثالث الإعدادي، حيث كشفوا عن بدائل للثانوية العامة، وتعرضها لكم بوابة الفجر في السطور التالية:
1- مدرسة الآثاث (تعليم فني) ويتخرج الطالب منها وهو يعمل في صناعة الأثاث.
2- مدرسة الذهب (تعليم فني) يتخرج الطالب منها ويعمل في صناعة الذهب.
3- مدرسة البتروكيماويات أو اللوجستيات في منطقة القناة (تعليم فني)، ويتخرج الطالب منها ويعمل في أحد الموانئ البحرية.
4- مدرسة الضبعة النووية (تعليم فني) ويتخرج الطالب منها ويعمل في مجال الطاقة.
5- مدارس مياه الشرب ابنك ويتخرج الطالب منها ويعمل في شركات المياه والصرف.
6- مدارس الطيران، ويتخرج الطالب منها ويعمل في قطاع الطيران خاص أو حكومي.
7- مدرسة العربي (توشيبا العربي) ويتخرج الطالب منها ويكون في مجال العمل في قطاع الأجهزة الكهربائية، مثل مصانع الإنتاج الحربي أو الشركات الخاصة.
8- مدرسة السويدي للكابلات، ويتخرج الطالب منها يعمل في قطاع مستلزمات الكهرباء والكابلات بكل تفاصيلها.
9- مدرسة الإنتاج الحربي للكتنولوجيا التطبيقية.
10- مدارس التمريض العسكري ويتخرج الطالب منها ويعمل في مستشفيات القوات المسلحة الموجودة في كل المحافظات.
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