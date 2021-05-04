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سمسم شهاب بين الحياة والموت!
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:57 ص
منار داود
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نشر الفنان سمسم شهاب، بوست عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد خلاله: "لقد كنت بالأمس بين الحياة والموت بل كنت اقرب لملاقاة ربي ولكن من رحمة المولى عز وجل كتب لى عمر جديد".
وأضاف: "إدعولى فأنا محتاج لكل دعوة صادقة كل ما كان يشغل تفكيرى وانا بين أيدى الرحمن هو اولادى وزوجتى واحفادى فهم ليس لهم أحد من بعدى سوى الله سبحانه وتعالى إدعولى فأنا محتاج دعواتكم".
سمسم شهاب، مطرب شعبي، اسمه الحقيقي "أسامة جابر"، ولد في عام 1971، بدأ مشواره الفني بعد تخرجه من معهد الموسيقى بعد قيامه بدراسات حرة في قسم الأصوات. قدم عدد كبير من الأغنيات أبرزها "أدي بختك وأزمة وهتعدي وبعدك ماليش وحياتك هنا وحبيب عمري والفرحة والدمعة ومحتاجلك يارب"، كما شارك في تقديم عدة أغنيات داخل الأفلام من أبرزها "الألماني".
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