سمسم شهاب بين الحياة والموت!









نشر الفنان سمسم شهاب، بوست عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد خلاله : "لقد كنت بالأمس بين الحياة والموت بل كنت اقرب لملاقاة ربي ولكن من رحمة المولى عز وجل كتب لى عمر جديد".





وأضاف: "إدعولى فأنا محتاج لكل دعوة صادقة كل ما كان يشغل تفكيرى وانا بين أيدى الرحمن هو اولادى وزوجتى واحفادى فهم ليس لهم أحد من بعدى سوى الله سبحانه وتعالى إدعولى فأنا محتاج دعواتكم".



