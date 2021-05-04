نائب محافظ القاهرة يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في شرق مدينة نصر

تابع الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والعميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة الاإشغالات والمتابعة الميدانية والمحلات، أعمال مصادرة الشيش والاشغالات المخالفة بكافيهات حي شرق.





يأتي ذلك في إطار متابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائيةاللازمة للوقاية من فيروس كورونا.





وفي ذات السياق، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.





جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة، لحملة مكبرة لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء باستمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايداً متسارعاً في تسجيل أعداد المصابين بهذا الفيروس.





وبدأت الحملة المكبرة بالمنطقة الشرقية بأحياء مصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر حيث تم غلق مقهي مخالف بمنطقة شيراتون وتم تحرير محاضر عدم ارتداء كمامات ومحاضر تقديم شيشة ثم انتقلت الحملة إلى مجمع كافيهات بمساكن صقر قريش بشيراتون حيث تم ضبط عدد من الشيش وأجولة الفحم وتم تحرير محاضر غلق ومحاضر عدم ارتداء كمامات ومحاضر عدم التزام بالسعة المقررة ب ٥٠%، كما تم إزالة تعديات المقاهي على الممرات السكنية بين العقارات بمساكن صقر قريش والتي تعوق حركة المواطنين ، ثم توجهت الحملة إلى أحد المخازن بالمنطقة والتي يقوم صاحبها باستغلالها كمكان لإعداد وتوزيع الشيش على المقاهي المجاورة ، وأصدر محافظ القاهرة قرار بالغلق الفوري للمخزن ومصادرة الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه لمخالفته الإجراءات الاحترازية.





كما قامت الحملة بضبط مقهي يغلق شارع عثمان عبد الحفيظ مع أحمد قنديل بمدينة نصر وتم على الفور تشميع المقهى ورفع الإشغالات وتحرير المحاضر اللازمة وفتح الشارع.





وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم ، كما طالب أصحاب المقاهي والكافيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.





وأشار محافظ القاهرة إلى أن الجولة التي تمت الليلة هي واحدة من العديد من الجولات التي تتم في كافة الأحياء في نفس التوقيت على مدار أيام الأسبوع وغير مقتصرة على أيام الاجازات والأعياد فقط حرصا على صحة المواطنين.





وأضاف اللواء خالد عبد العال أنه تم الليلة على مستوى المحافظة مصادرة ٤ آلاف شيشة وتحرير ١٤٥ محضر غلق مقهى مخالف، كما تم تحرير ٧٥٠ محضر عدم ارتداء كمامات وإزالة عدد من الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية.





وأكد محافظ القاهرة أن الحملات يتم متابعتها بصفة مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.





وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الاحياء بضرورة متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر .





وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة التزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.



