شاهد.. مسلسل "ملوك الجدعنة"| ملخص الحلقة الواحد والعشرون

شهدت أحداث الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".





خطف سليم لـ سرية

خطف "سرية" من جانب رجالة "سليم" ليأخذ منه المخدرات والألماظ مقابل مبلغ مالى كبير، كما و وعده بأنه سيحل محل "العتال"





سعيد يتشاجر من جديد

تشاجر سعيد شقيق سرية مه طليق شقيقة فاتن بسبب محاولة بالاعتداء على الأخيرة بالضرب في محل والدها الذي يقف فيه.





سفينة ينفذ حبيبته

كما استطاعت بسمة ارسال رسالة الى "سفينة" لتكشف له أنها مخطوفة من جانب زوجها ولا تستطيع الخروج وأرسلت له عنوان المنزل.





مؤامرة ضد فاتن

اتفقت شقيقة "فاتن" مع طليقها على طرد الأخيرة من المنزل بفضيحه معها، حتى تتمكن من بيع المنزل والمحل والانتقال الى منطقة آخرى.





سرية يسلم المخدرات

نفذ سرية وعده مع سليم حيث سلم له المخدرات وأخذ باقي المال، ولكن طلب منه الاخير أن يحضر له الألماظ.





وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.





مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.



